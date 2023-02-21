Минобороны России опровергло информацию о недостатке боеприпасов у штурмовых отрядов

Минобороны России прокомментировало заявления о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению Артемовска ДНР.

«Добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», – сказано в заявлении министерства, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что командование объединенной группировки войск уделяет особое внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. Так, за период с 18 по 20 февраля им было поставлено 1 660 реактивных снарядов к системам залпового огня, более 10,1 тыс. боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков.

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет <...> Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок», – говорится в заявлении Минобороны.