Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и заявил о попытке уничтожить «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ситуация с поставкой боеприпасов наемникам ЧВК не меняется в лучшую сторону. По его утверждению, от поставок «вагнеровцев» отрезали намеренно, чтобы уничтожить группировку.

Отряд «Ахмат» и некоторые другие подразделения «поделились, чем могли», отметил Пригожин. При этом он утверждает, что якобы есть команды не давать «Вагнеру» боеприпасов и «не помогать авиатранспортом».

«Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», – заявил Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба. Отметим, что свои заявления он ничем не подкрепил.

По словам Пригожина, сложившуюся ситуацию «можно приравнивать к измене Родины». Он напомнил, что как раз сейчас военные ведут ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск), «теряя сотнями своих бойцов».

Накануне в поддержку ЧВК выступил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав ответственных чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению военных боеприпасами.

Напомним, на прошлой неделе Пригожин подтвердил, что бойцы «Вагнера» попросили у Минобороны боеприпасы. Тогда же он заявлял о том, что после обращения командир отряда «Ахмат» Апти Алаутдинов, который сейчас находится в госпитале, пообещал безвозмездно передать 128 120-миллиметровых мин и сорок танковых снарядов.