Пригожин заявил о готовности ЧВК «Вагнер» выступить на защиту Белгородской области

Подразделения частной военной компании «Вагнер» при необходимости готовы принять участие в защите территории Белгородской области. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (аудиокомментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя).

«Пока мы все сосредотачиваемся в тыловых зонах. <...> безусловно, мы придем в Белгородскую область и защитим наш, подчеркиваю, российский народ — всех тех, кто там проживает <...>», — заверил Пригожин, уточнив, что это произойдет, если соответствующие действия станут необходимы.

«И ожидать приглашения чьего-то и спрашивать, можно нам или нет, мы не будем. Единственное — потребуем боеприпасы, потому что без них бесполезно приходить <...>», — добавил основатель группы «Вагнер».

Кроме того, Пригожин вспомнил в этом контексте о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, «целую серию роликов» с которым, по его словам, ему скинули недавно.

«Жириновский очень четко и емко во многом высказывался по поводу таких ситуаций», — сказал бизнесмен, не пояснив, в чем именно заключается актуальность речей умершего в прошлом году политика.

Upd. (16.38): По информации Министерства обороны, 1 июня после интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и города Шебекино украинские военные атаковали одноименный пункт пропуска, а также предприняли еще несколько попыток прорваться на территорию Белгородской области. Обстрелы продолжились и на следующий день, 2 июня, и сегодня, 3 июня.

Накануне утром в регионе на дороге в поселке Маслова Пристань погибли две женщины. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о гибели двоих мужчин и одной женщины в селе Соболевка Валуйского городского округа. Сегодня днем стало известно, что погибли еще две женщины — в селах Новая Таволжанка и Безлюдовка Шебекинского городского округа.