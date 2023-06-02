В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли две женщины

В Белгородской области под обстрел ВСУ попали несколько населенных пунктов, есть погибшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, ВСУ обстреляли участок дороги в поселке Маслова Пристань. Осколки поразили проезжающие мимо машины. В одной из них ехали две женщины, они скончались на месте.

В еще одном автомобиле пострадали два человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй – осколочные ранения ног. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка, никто не пострадал. В двух частных домах выбило стекла, был поврежден газопровод и линия электропередачи.

Из-за обстрела хутора Леоновка был поврежден фасад зернохранилища местного сельхозпредприятия.