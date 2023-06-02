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В Белгородской области вводится временный запрет на передвижение транспорта
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На дорогах Шебекино вводится временный запрет на передвижение транспорта, сообщает РИА со ссылкой на правительство региона.
«На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта, ограничения будут действовать до 30 июня», – указано в сообщении.
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