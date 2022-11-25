Приехавшие на стажировку в Казань казахские студенты написали «Татарский диктант»

Студенты Университета Абай (Казахстан) приняли участие в акции «Татарча диктант». Свои знания в татарском они проверили на главной площадке акции – в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Студенты казахского национального педагогического университета им. Абая приехали в институт на 10-дневную стажировку. Один из участников Мулдер Тулен рассказал, что идея написать диктант на татарском языке им очень понравилась. Поскольку татарский и казахский – языки родственные, каких-либо затруднений в написании текста они не испытали.

«Альфия Шаукатовна (Юсупова, профессор КФУ – прим Т.-и) нам предложила. Мы были рады участвовать. Наши языки похожи, писать можно. Конечно, есть и немного сложные места. Например, мы слышим твердый «къ», а в татарском языке, оказывается, этой буквы нет, есть просто «к». А татарский язык очень красивый», – сказал Мулдер.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Он также признался, что им очень понравилась Казань.

«Мы даже не представляли, что Казань настолько красивый город. Даже жаловались: “Ну куда нас отправляют”. Приехали, и были в восторге от города. Мы очень рады, что сюда прибыли. Большое спасибо университету за теплый прием», – сказал Мулдер Тулен.

«Татарча диктант» проходит в седьмой раз. В 2021 году в акции приняли участие более 1 миллиона человек из 34 стран мира. В этом году датами проведения диктанта стали 25, 26 и 27 ноября. Присоединиться к акции пригласил всех желающих и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-иформ» сообщал, что на главной площадке в КФУ диктант написали более ста человек, столько же – в мэрии Казани.



