Минниханов пригласил присоединиться к «Татарча диктант»

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к Всемирной образовательной акции «Татарча диктант-2022».

«25, 26, 27 нче ноябрь көннәрендә "Татарча диктант" акциясенә кушылыгыз!

Тулырак мәгълүмат diktant.tatar сайтында», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

В этом году Всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке пройдет с 25 по 27 ноября. Принять в ней участие могут все желающие. Более подробная информация представлена на сайте акции и в соцсетях.

Первый раз «Татарча диктант» прошел в 2016 году, в нем приняли участие 600 человек из трех стран зарубежья и девяти регионов России. В 2021 году аудитория акции составила более 1 миллиона человек из 34 стран зарубежья и 74 регионов России.