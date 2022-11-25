Сотрудники мэрии Казани написали «Татарский диктант»

В казанской мэрии сотрудники исполкома города Казани присоединились к акции «Татарча диктант». Об этом сообщила куратор отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Казани Алина Миннивалеева.

«В этом году мы также в исполкоме традиционно организовали свою площадку. В диктанте приняли участие около ста человек. Они все – сотрудники, работающие в разных структурах. Любой желающий смог присоединиться к акции. Я сама тоже ежегодно пишу "Татарский диктант". Это вдохновляющее мероприятие. Стимулирует писать без ошибок, еще больше совершенствовать свой татарский», – рассказала она.

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на главной площадки акции в Казани – в КФУ – диктант написали более ста человек.

Присоединиться к акции всех желающих в своем телеграмм-канале пригласил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В этом году «Татарча диктант» проходит 25, 26 и 27 ноября.

Акция «Татарча диктант» в этом году проводится в седьмой раз. Организаторы акции – Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, министерство по делам молодежи РТ, Казанский федеральный университет.

В 2021 году в акции «Татарча диктант» приняли участие более 1 миллиона человек из 34 стран мира.

