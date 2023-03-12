Жители челнинской многоэтажки, где ночью произошел хлопок, вернулись в свои квартиры

В Набережных Челнах жильцы многоэтажного дома в 38-м комплексе, где ночью произошел хлопок, как стало известно «Татар-информу», вернулись в свои квартиры.

Как сообщил «Челнинским Известиям» руководитель исполкома Центрального района Эдуард Фаттахов, инвалидам и пожилым людям была оказана помощь. У подъезда организовали два автобуса, в которых жильцов ждал горячий чай.

«К счастью, паники не было, помощь медиков также никому не понадобилась. В школе №53 для жителей было подготовлено горячее питание, желающие могли переночевать в спортзале», – рассказал Эдуард Фаттахов.

Он подчеркнул, что спецслужбы оперативно проверили подъезды и квартиры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одной из квартир дома в 38-м комплексе ночью прогремел хлопок, в результате которого погиб молодой мужчина. Дом не газифицирован, в нем установлены электроплиты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изучают обстоятельства случившегося.