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Жители челнинской многоэтажки, где ночью произошел хлопок, вернулись в свои квартиры
В Набережных Челнах жильцы многоэтажного дома в 38-м комплексе, где ночью произошел хлопок, как стало известно «Татар-информу», вернулись в свои квартиры.
Как сообщил «Челнинским Известиям» руководитель исполкома Центрального района Эдуард Фаттахов, инвалидам и пожилым людям была оказана помощь. У подъезда организовали два автобуса, в которых жильцов ждал горячий чай.
«К счастью, паники не было, помощь медиков также никому не понадобилась. В школе №53 для жителей было подготовлено горячее питание, желающие могли переночевать в спортзале», – рассказал Эдуард Фаттахов.
Он подчеркнул, что спецслужбы оперативно проверили подъезды и квартиры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одной из квартир дома в 38-м комплексе ночью прогремел хлопок, в результате которого погиб молодой мужчина. Дом не газифицирован, в нем установлены электроплиты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изучают обстоятельства случившегося.
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