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Политика 17 июля 2023 10:37

Причиной ЧП на Крымском мосту стала атака двух украинских беспилотников – заявление НАК

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Минувшей ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, официально признав ЧП терактом.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», – приводит РИА Новости сообщение НАК.

По данным ведомства, налет произошел в 3.05. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

Напомним, на данный момент известно, что из-за взрыва на мосту погибли двое человек, пострадал ребенок. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.

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