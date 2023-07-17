Причиной ЧП на Крымском мосту стала атака двух украинских беспилотников – заявление НАК

Минувшей ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, официально признав ЧП терактом.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», – приводит РИА Новости сообщение НАК.

По данным ведомства, налет произошел в 3.05. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

Напомним, на данный момент известно, что из-за взрыва на мосту погибли двое человек, пострадал ребенок. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.