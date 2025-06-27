«Причина трагедий с детьми – всегда вина родителей»: эксперты об ответственности взрослых

Родить ребенка – это даже не 10% успеха, самое главное – воспитать физически и психологически здорового человека. Сегодня, увы, родители нередко забывают: станет их ребенок преступником или жертвой преступления и рокового случая – зависит исключительно от них. «Татар-информ» выслушал, что думают об этом полицейские и психологи.





Воспитание детей – это обязанность, поэтому если ребенок провинился, отвечать за него придется взрослым

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Через интернет несовершеннолетних активно вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность»

Быть родителем – большая ответственность. Задача пап и мам не только в том, чтобы научить детей держать ложку и ездить на велосипеде. Объяснить, как это – быть ответственным, следовать закону, слушать свою совесть – задача взрослых. Воспитание детей – это обязанность, поэтому если ребенок провинился, отвечать за него придется взрослым.

Сотрудники правоохранительных органов чаще всего имеют дело уже с последствиями совершенных поступков, но и над профилактикой детской преступности они тоже работают.

«В последнее время участились случаи совершения преступлений с использованием сети Интернет. Преступники используют запугивание, шантаж. Предлагают несовершеннолетним заработать, вовлекая их в совершение диверсий, террористические акты, подставляя их в качестве курьеров для распространения наркотиков. Детей при этом убеждают, что в силу возраста им ничего не будет. Чаще всего это происходит в сфере незаконного оборота наркотиков, когда детей просят оборудовать тайники», – рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУП и ПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова.

Для сравнения: в 2021 году, по статистике МВД Татарстана, несовершеннолетние совершили 39 подобных преступлений, а в 2024 году – уже 212. В этом году в Казани были задержаны двое подростков: один организовал 33 закладки, другой – 27.

«Через интернет несовершеннолетних активно вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность. К примеру, в 2024 году к уголовной ответственности привлечен молодой человек, который в 2023 году за денежное вознаграждение вовлек в диверсионно-террористическую деятельность в общей сложности пятерых несовершеннолетних, одному из которых было всего 13 лет. Они совершили три поджога автомашин с символикой «Z» в Набережных Челнах, подожгли контейнеры вышки связи и релейный шкаф на железнодорожном перегоне на территории Тукаевского района», – рассказала Резеда Вахитова. «Татар-информ» подробно освещал этот судебный процесс, его рассматривал Верховный суд Татарстана. Во время судебного разбирательства выяснилось, что организатора группы, 20-летнего Булата Ибрагимова, вовлек в эту незаконную деятельность некий куратор через интернет.

Резеда Вахитова: «Через интернет несовершеннолетних активно вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

До этого момента у Ибрагимова уже была судимость – мошенники привлекли его в качестве курьера, он забрал у обманутой пенсионерки 70 тысяч рублей. Он уверял суд – даже не догадывался, что выполняет указания аферистов.

Позже на связь с ним вышел незнакомец – общались они удаленно, никогда вживую не виделись, но незнакомец уверял, что является противником СВО и России в целом. Ибрагимова такое отношение нового знакомого к Родине не смутило, и он стал послушно выполнять все задания куратора, ведь тот обещал заплатить.

Ибрагимов для выполнения задания куратора нанял подростков. Из всех эпизодов этого уголовного дела самый масштабный – поджог релейного шкафа светофора на железнодорожном перегоне в Тукаевском районе РТ.

Ущерб тогда оценили в относительно небольшую сумму – 40 тысяч рублей, однако последствия оказались серьезными – этот участок дороги имеет стратегическое значение, кроме прочих грузов по нему в зону СВО отправляли продукцию челнинских заводов. Ремонт шкафа займет большое количество времени.

Из троих подростков, которых нашел Ибрагимов, только двое пошли под суд – третий из-за возраста был освобожден от уголовной ответственности. При этом, как установило следствие, именно самый младший из группы был замешан в двух преступных эпизодах.

К слову, в общей сложности за все выполненные задания Ибрагимов получил от куратора 460 долларов.

По итогам судебных разбирательств Ибрагимова признали виновным в совершении диверсий и организации диверсионного сообщества и участии в нем. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Двое его несовершеннолетних сообщников за диверсию приговорены к пяти годам воспитательной колонии каждый.

Ибрагимова признали виновным в совершении диверсий и организации диверсионного сообщества. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Все это они делали по указке кураторов, с которыми познакомились в интернете»

9 мая двое школьников попытались поджечь гараж на улице Заря в Казани, вскоре их задержала полиция. Было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

«Были установлены еще два факта совершенных ими поджогов базовой станции сотовой связи 6 и 7 мая этого года. Все это они делали за денежное вознаграждение кураторов, с которыми познакомились в интернете», – рассказала Резеда Вахитова.

Причиной серьезной катастрофы могут стать не только такого рода диверсии, но и глупые детские шалости.

«Вызывают тревогу факты, когда дети младшего возраста ради баловства, не понимая всей серьезности последствий своих действий, кладут посторонние предметы на шпалы железной дороги. Только в мае этого года зарегистрировано два таких случая», – привела данные Резеда Вахитова.

«Из хулиганских побуждений или из любопытства подростки пытаются затушить Вечный огонь» Фото: стоп-кадр видео

«Мы просто хотели погреться, а потом шалость вышла из-под контроля»

Есть еще категория уголовных дел, которые вряд ли возникли бы, если бы родители с раннего детства рассказывали детям об истории своей страны, о подвигах героев Великой Отечественной войны и их значимости для народа и страны в целом. Это дела об осквернении символов воинской славы.

«Из хулиганских побуждений или из любопытства подростки пытаются затушить Вечный огонь. Такие факты были зарегистрированы в этом году и в конце прошлого года в парке Победы Ново-Савиновского района, в парке Урицкого Московского района, в сквере за ДК им. Саид-Галиева в поселке Дербышки и в Зеленодольском районе», – объяснила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

«Татар-информ» рассказывал о подростках, которые в ноябре прошлого года сначала грелись у Вечного огня в Казани, а потом потушили его снежком. Происходящее они сняли на видео и выложили запись в Сеть. Произошло это в казанском парке Горького. Полицию вызвали прохожие. Участников этой истории быстро задержали и завели на них уголовное дело за осквернение символов воинской славы России. В полиции краснеть за детей пришлось и их родителям. Дело вызвало общественный резонанс, и глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

После этого подростки стали всеми возможными способами пытаться доказать, что их поступок всего лишь шалость, но ни в коем случае не попытка оскорбить память воинов, отдавших свои жизни за их мирную жизнь. Они записали несколько видеообращений на фоне того же Вечного огня, в которых просили прощения.

«Мы хотели бы принести свои глубочайшие извинения за наш глупый поступок. И хотели бы сказать, что мы не преследовали цели оскорбить кого-либо и осквернить памятник. Мы просто хотели погреться, и наша детская шалость вышла из-под контроля. Это глупый поступок, и если вы найдете в себе силы простить нас, то простите, пожалуйста», – сказал юноша в видеоролике.

Действия юных казанцев тогда осудила не только общественность, но и первые лица Татарстана. В марте уголовное дело передали в суд. На скамье подсудимых окажется только один – видимо, самый старший из компании, – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Катясь на большой скорости, нарушая правила дорожного движения, дети подвергают себя и других участников дорожного движения опасности Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Мы просим родителей не приобретать детям питбайки, мототранспорт, квадроциклы, электросамокаты»

Лето – это не просто время школьных каникул, но и период, когда с детьми происходит большое количество происшествий.

«Необходимо помнить, что несовершеннолетним запрещено находится в ночное время без сопровождения родителей. В летнее время – с 23 часов до 6 утра. Об этом говорится в законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан», – напомнила Резеда Вахитова.

Если ребенка заметят в указанное время на улице без взрослых, родителям придется выплатить штраф. Но наказание рублем не самое страшное. Ночь – это опасное время, и гулять детям в это время – значит подвергать свою жизнь и здоровье серьезному риску.

Но и в светлое время суток ребенок запросто может получить травму. Задача родителей – минимизировать возможность возникновения таких ситуаций. Как правило, взрослые сами виноваты в трагедиях, которые происходят с их детьми: попытка побаловать ребенка, купив ему питбайк, гироскутер или электросамокат, часто оборачивается большой трагедией.

«Мы просим родителей не приобретать детям питбайки, мототранспорт, квадроциклы, электросамокаты. Катясь на большой скорости, нарушая правила дорожного движения, дети подвергают себя и других участников дорожного движения опасности, как следствие – получают тяжелые травмы либо погибают», – подчеркнула начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

К слову, представители закона напоминают, если вина родителей в том, что произошло с ребенком, будет установлена, то их привлекут к административной или уголовной ответственности. Конечно же, каждый случай разбирается тщательно, изучаются все обстоятельства произошедшего.

Инспекторы ПДН советуют родителям найти безопасное занятие для детей летом Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

«Обязанность родителей – рассказывать детям об угрозах в интернете»

Инспекторы ПДН советуют родителям найти безопасное занятие для детей летом, а лучше всего отправить их отдыхать в летний лагерь.

«Дополнительно информируем, что за все действия детей прямую ответственность несут их родители или законные представители. В первую очередь обязанность родителей – рассказывать детям об угрозах в интернете и объяснять, какую информацию не стоит публиковать. Например, личные данные, номер телефона, домашний адрес. Расскажите им, по каким ссылкам нельзя переходить, что нельзя считывать QR-коды с недостоверных источников. Необходимо регулярно напоминать детям, как важно подвергать сомнениям любые сообщения, где есть обещания сказочных заработков в результате выполнения несложных действий», – советует Резеда Вахитова.

Нелишним будет позаботиться о наличии в компьютерах и гаджетах антивирусных программ, определителей телефонных номеров, программ родительского контроля. Они не только уберегут ребенка от неподходящего контента, но и позволят родителям быть в курсе онлайн-интересов своих детей и вовремя выявить игры, приложения и сайты, которые могут навредить психике ребенка, добавила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

Воспитание детей – это обязанность, поэтому если ребенок провинился, отвечать за него придется взрослым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За злостное неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено более 2 тысяч родителей»

«Основное место в комплексе причин детской безнадзорности и насилия в отношении несовершеннолетних занимает семейное неблагополучие. За злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к административной ответственности в этом году привлечено более 2 тысяч родителей», – подчеркнула Резеда Вахитова.

«Нужно интересоваться кругом общения детей, узнавать о его интересах, увлечениях, следить за эмоциональным фоном, быть для них поддержкой и опорой, направлять их энергию в правильное русло – занятия в сфере дополнительного образования: кружки, секции. Подростков постарше лучше заинтересовать работой и дать понять, что бесплатный сыр только в мышеловке. Стоит обговорить с ребенком, если кто-то в Сети будет пытаться его напугать, заставить что-то сделать, он должен незамедлительно рассказать об этом родителям. Для этого необходимо поработать над детско-родительскими отношениями, добиться того, чтобы дети родителям доверяли», – отметила в завершение беседы Резеда Вахитова.

Ирэн Боброва уверена, что в нашем обществе институт семьи нужно продолжать всячески развивать и культивировать Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основа воспитания закладывается именно в раннем детстве и именно родителями»

«Если ребенок совершил преступление, проблема здесь более глубокая – это детско-родительские отношения. Тут речь идет о самих родителях – об их отношении к отцовству, материнству», – считает клинический психолог Ирэн Боброва.

Психолог уверена, что в нашем обществе институт семьи нужно продолжать всячески развивать и культивировать.

«В институт семьи входит ряд аспектов внутрисемейных отношений, детско-родительских отношений, нравственных установок, которые включают в себя элементы бытовой, жизненной безопасности. Если ребенок совершил поступок, который оценивается как преступление, это говорит о том, что его нравственные установки выстроены неправильно. Но эти нравственные установки выстраивают не только родители – не должно все замыкаться только на семье. Чтобы сформировать у ребенка правильные нравственные установки, подключаться должны школа, общество, государство и так далее. Это тот социум, который должен обеспечивать ребенку нормальное развитие. Но полностью перекладывать воспитание детей на общество и школу неправильно, ведь основа закладывается именно в раннем детстве и именно родителями», – рассказывает Ирэн Боброва.

Нужно помнить, что в школу ребенок приходит в семилетнем возрасте, а нравственные установки, инстинкты и сама личность формируется до трех лет, отметила она.

«Именно родители учат ребенка тому, как сохранить свою жизнь: не хватать горячее, не совать в рот грязное, не лезть пальцами в розетку. Вот с этого и начинается воспитание безопасного образа жизни. Ребенок приходит и уже знает элементарные вещи: как перейти дорогу, что нельзя разговаривать с незнакомцами», – объясняет психолог.

Взрослые закладывают свои нравственные установки своим детям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За преступление ребенка ответит родитель, но разве ребенок от этого перевоспитается?»

Уже потом, когда у ребенка развивается и расширяется социальная среда, то и зона безопасности тоже должна расширяться – ребенок должен осваивать новые правила безопасности. Школа только включается в этот непрерывный процесс и продолжает его, говорит психолог.

«Если родитель не заложил основу, то он должен отвечать за последствия. Взрослые закладывают свои нравственные установки своим детям. Мой любимый стишок: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: ‘’Что такое хорошо и что такое плохо?”». Когда ребенок уже совершил преступление, отвечает родитель – выплатит штраф или еще что-то. Но разве ребенок от этого перевоспитается? Если ребенок уже совершил преступление, значит, он уже находится в социально опасном положении», – уверена Ирэн Боброва.

Такая семья должна браться на патронат социальными службами, с ней должны работать психологи, считает она.

«Когда ребенок совершает насилие над другим ребенком, как показывает моя практика, он копирует модель поведения в семье – он транслирует эти отношения во взрослый мир. Если в семье есть взаимопонимание, доверие, и родители ребенка не бьют, он не будет проявлять агрессию. Ну а те, кто не хочет заниматься воспитанием ребенка, вряд ли испугаются штрафов. Они ведь думают, что все обойдется. Почему люди совершают преступления? Они надеются, что им удастся избежать наказания. Поэтому внутренний судья должен быть в каждом из нас. Вот это “нельзя” должно быть внутри каждого человека. Не потому, что тебя не поймают, а потому, что ты себе такого не позволишь. Здесь речь идет о совести», – объясняет психолог.

Согласно словарю Ожегова, совесть – это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом, напомнила Ирэн Боброва.