В Казани поймали подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – объяснили в ведомстве.