news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 10 ноября 2024 11:39

В Казани поймали подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Скопировать ссылку

Накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – объяснили в ведомстве.

#вечный огонь #подростки #полиция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100