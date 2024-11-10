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В Казани поймали подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького
Накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – объяснили в ведомстве.
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