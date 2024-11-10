В Татарстане возбудили дело после того, как подростки попытались потушить Вечный огонь

Уголовное дело об осквернении символов воинской славы России возбудили после того, как подростки попытались потушить Вечный огонь в казанском парке Горького.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили и информационном центре СК России.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Проводится проверка.