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Происшествия 10 ноября 2024 14:32

В Татарстане возбудили дело после того, как подростки попытались потушить Вечный огонь

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Уголовное дело об осквернении символов воинской славы России возбудили после того, как подростки попытались потушить Вечный огонь в казанском парке Горького.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили и информационном центре СК России.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Проводится проверка.

#Уголовное дело
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