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Верховный суд Татарстана вынес приговор подросткам-диверсантам из Чистополя
Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан зачитали приговор двум подросткам и их совершеннолетнему нанимателю, по указке которого они подожгли релейный шкаф на ж/д путях, по которым с заводов КАМАЗА шли эшелоны в зону СВО.
Булата Ибрагимова приговорили к 17 годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Оба подростка получили по 5 лет воспитательной колонии. Их взяли под стражу в зале суда.
Ранее Татар-информ уже рассказывал, что в прошлом году 20-ти летний Булат Ибрагимов, по версии следствия, был нанят Украинскими спецслужбами для совершения диверсий на территории Республики Татарстан.
Ранее судимый Булат, выступавший тогда в роли курьера для мошенников, обманом выманивших у бабушки деньги, сам решил нанять на это дело несовершеннолетних исполнителей.
Трое подростков подожгли стратегически важный объект за тысячу рублей. Один из них проходил по делу в качестве свидетеля, ввиду того, что не достиг возраста уголовной ответственности.
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