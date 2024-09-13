«Причин откосить даже не искал»: командир из Ютазинского района о службе на СВО

Участник спецоперации из села Байряка Ютазинского района Роман Самсонов награжден медалью «За воинскую доблесть». В подчинении командира отделения находятся семь бойцов, из которых шестеро из его родного района.

Роман Самсонов родился в 1991 году в селе Старая Письмянка Лениногорского района. Вырос в селе Байряка, окончил местную школу, отслужил в армии и уехал на работу в Набережные Челны.

«Причин, чтобы откосить, даже и не искал. Родители только переживали, потому что я в семье один», — вспомнил он о том, что было после получения повестки.

За время службы Роман проявил себя как настоящий защитник и отважный боец. Подтверждение тому – благодарность от командования, которую родители получили за хорошую службу сына. Помимо матери и отца, возвращения бойца ожидает и его маленький сын Рамин.

Участник СВО часто рассказывает о своих подопечных – о солдатах, с которыми каждый день делит хлеб и испытания. Они стали для него семьёй, частью его жизни. Даже в боевых условиях Роман находит время что-то вкусное приготовить и угостить ребят, как учила его мама: манты, пироги.

В перерывах между боями он пишет сообщения домой: «Мама, не переживай, у меня всё хорошо. С ребятами держимся, помогаем друг другу. Скоро вернусь, жди меня». Эти строки греют сердце матери, дают ей силы ждать и верить в лучшее.

Роман, чувствуя ответственность за своих бойцов, всегда старается быть на шаг впереди, предугадывать возможные трудности. Он отлично понимает, насколько важно быть рядом и поддерживать каждого, делать всё возможное, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми. Его заботливость и преданность делу служат примером для других.

Село Байряка гордится своим земляком. Каждый житель знает о подвигах Романа Самсонова, о его смелости и отваге. Учителя рассказывают о нем ученикам, приводя как пример настоящего героя.

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