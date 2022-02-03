«При ухудшении ситуации с Covid-19 Татарстан развернет резерв койко-мест за два часа»

Татарстан готов к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом. В больницах есть резервы койко-мест, медикаментов достаточно. При этом школы не будут уходить на дистанционное обучение, а плановая медпомощь детям будет продолжена. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

На сегодняшний день в Татарстане достаточно медикаментов и койко-мест в больницах Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минниханов держит вопрос наличия необходимых медикаментов на личном контроле

По словам Лилии Галимовой, региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса ежедневно докладывает Президенту РТ Рустаму Минниханову не только о количестве заболевших, но и о тяжести их заболевания. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации республика готова развернуть дополнительные койко-места в больницах. На это потребуется не более двух часов, сообщила Галимова.

«На сегодняшний день в Татарстане достаточно медикаментов и койко-мест в больницах. В случае ухудшения ситуации у нас есть резервы. Дополнительные койко-места можно развернуть в течение пары часов», – отметила она.

Президент Татарстана также держит на особом контроле объемы запасов необходимых медикаментов в клиниках республики. При необходимости Минздрав РТ делает запросы на дозакупку необходимых препаратов.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса ежедневно докладывает Президенту РТ Рустаму Минниханову не только о количестве заболевших, но и о тяжести их заболевания Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что в последнюю неделю в Татарстане регистрируется рекордное количество заболевших Covid-19. К примеру, 2 февраля в республике было выявлено 848 новых случаев заражения инфекцией.

Плановую медпомощь детям будут оказывать в штатном режиме

Несмотря на рост числа заболевших, в том числе среди детей, школы не будут переводить на дистанционное обучение. По мнению Президента Татарстана Рустама Минниханова, образовательный процесс приостанавливать ни в коем случае нельзя, но образовательные учреждения должны соблюдать все необходимые антиковидные меры: входные фильтры, дистанцирование и регулярную обработку помещений, рассказала Лилия Галимова.

«Образовательный процесс ни в коем случае прерывать нельзя. Для того чтобы дети были в школе в безопасности, Роспотребнадзор по РТ должен внимательно следить за соблюдением соответствующих мер. Президент Татарстана видит нахождение ребенка в школе наиболее безопасным по сравнению с прогулками по торговым центрам или улице. А в учебном заведении они находятся под присмотром в помещениях, которые проходят регулярную специальную обработку», – отметила спикер.

Несмотря на рост числа заболевших, в том числе среди детей, школы не будут переводить на дистанционное обучение Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она добавила, что практика работы утренних фильтров с термометрией показала свою эффективность во время прошлых волн коронавируса. Сейчас есть случаи, когда и целые классы отправляются на удаленное обучение, но полного перехода на дистант в Татарстане не будет.

По ее словам, в Татарстан продолжает поступать вакцина от коронавируса для детей «Спутник-М», на следующей неделе ожидается новая партия препарата.

Кроме того, несмотря на приостановление плановой медицинской помощи в РТ, дети ее смогут получать в полном объеме, но в больницах нужно обеспечить наличие всех необходимых мер безопасности детей от заражения коронавирусом.

«Президентом Татарстана была поставлена задача не останавливать плановую медицинскую помощь для детей. Но ситуация гораздо сложнее. Медицинское учреждение – это место, где ребенок может заразиться коронавирусом. Поэтому нужно обеспечить как плановую медпомощь, так и все меры для того, чтобы обезопасить детей от заражения», – подчеркнула Галимова.

Она добавила, что пока нельзя сказать, на какой срок была приостановлена плановая медицинская помощь. Решение о ее возобновлении будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Задача – как можно быстрее вернуться к оказанию плановой медицинской помощи Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Задача – как можно быстрее вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. Мы понимаем важность этого направления. Такая практика уже была пройдена Татарстаном во время первых волн коронавируса», – заявила руководитель пресс-службы Президента РТ.

При этом остаются те категории пациентов, для которых регулярная медицинская помощь необходима, им она будет оказываться и дальше.

«Для строительства Соборной мечети в Казани рассматриваются множество мест»

Отдельной темой беседы Галимовой с журналистами стало неопределенное место строительство Соборной мечети в Казани. На данный момент оно еще не определено, рассматриваются несколько вариантов, все они проходят градостроительную и экологическую экспертизы, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ.

По словам Лилии Галимовой, точное место строительства мечети будет известно ближе к дню празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: © ИА «Татар-информ»

«Из-за того, что рассматривают много мест для строительства мечети, определенное время займут градостроительные и экологические экспертизы. Это не быстрый, а довольно глубокий и подробный процесс. Для Президента Татарстана Рустама Минниханова приоритет не в том, чтобы поскорее определиться с местом строительства, а посмотреть подробно на все варианты и выбрать наиболее соответствующее для мечети место», – отметила она.

По ее словам, точное место строительства мечети будет известно ближе к дню празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, именно к этой дате запланирована закладка первого камня для строительства объекта Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее в СМИ начали появляться разные концепции и возможные места строительства мечети. Так, к примеру, одно из предположений состояло в том, что объект появится на месте парка «Кырлай».

Минниханов с Мантуровым обсудят проект восстановления производства ракетоносца Ту-160

На этой неделе ожидается визит в Татарстан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Вместе с Президентом Татарстана он посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, обсудит дальнейшие меры поддержки татарстанских предприятий, сообщила Галимова.

Ожидается, что на встрече Рустама Минниханова и Дениса Мантурова будет затронут вопрос перспектив самолета Ту-160, который производят на Казанском авиационном заводе Фото: © ИА «Татар-информ»

«Запланированы переговоры между Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по вопросам поддержки предприятий республики, а также они посетят Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрят ряд цехов и ознакомятся со спецификой работы», – отметила Галимова.

Отдельно будет затронут вопрос перспектив самолета Ту-160, который производят на казанском заводе. 12 января был выполнен первый полет новой модели. Он был создан в цифровой среде и собран без использования заводского задела девяностых годов.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 выпускался на Казанском авиазаводе имени Горбунова с середины восьмидесятых по середину девяностых годов. Решение возобновить производство в Казани бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 было принято в 2015 году.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»