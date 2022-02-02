Из-за ситуации с коронавирусом в Татарстане приостановили плановую медицинскую помощь

По приказу Минздрава РТ, со 2 февраля этого года в республике приостанавили оказание плановой медицинской помощи. Подобные меры вводятся из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Согласно приказу, приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп людей. Приостановили также доставку пациентов старше 65 лет, живущих в селах, в больницы совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения РТ, кроме следования к местам вакцинации от коронавируса.

Однако медицинскую помощь по-прежнему могут получить те пациенты, чьи заболевания включены в перечень социально значимых заболеваний или заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, плановая медпомощь будет продолжатся для призывников и поступающих на военную службу, а также для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка медпомощи может повлечь ухудшение состояния и угрозу жизни. Медпомощь по-прежнему будет оказываться беременным, в том числе дистанционно.

Приказ не останавливает проведение обязательных медосмотров работников, которые, согласно 213 статье Трудового кодекса РФ, имеют дело с вредными или опасными производственными факторами, а также тех работников, у которых в обязательном порядке проводятся предварительные и периодические медосмотры.

Исключается из приказа также вакцинация населения и диспансеризация работников при поступлении на гражданскую службу или муниципальную службу.

Временно откладывается работа передвижных медкомплексов, диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые находятся в соответствующих стационарных учреждениях.

До улучшения ситуации с Covid-19 приостанавливаются профилактические медосмотры детей и подростков, кроме медосмотра для оформления допуска для посещения детской дошкольной образовательной организации, а также медобследования детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, помещаемых под надзор в соответствующие организации.

Все изложенные изменения в оказании плановой медицинской помощи будут актуальны до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.