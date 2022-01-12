Первый ракетоносец Ту-160М, созданный в «цифре», подняли в небо Казани

Первый стратегический ракетоносец Ту-160М, спроектированный в цифровой среде и собранный без использования заводского задела девяностых годов, сегодня впервые поднялся в небо с аэродрома КАЗ имени Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в Казани полностью восстановлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модификации М. На данные типы ракетоносцев устанавливают модернизированные двигатели, а также системы навигации, управления самолетом его вооружением.

«Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных», — сказал Мантуров.

Ракетоносец Ту-160М полностью сохранил внешний облик, но имеет совершенно новую технологическую базу. В подготовке цифровой документации участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро России. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы все системы и оборудование.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Президента России Владимира Путина.

В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию «Ростех».