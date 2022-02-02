В Татарстане за сутки выявлено еще 848 случаев коронавируса

В Татарстане за сутки зарегистрировано 848 новых случаев коронавируса — три завозных и 845 контактных. Таким образом, связанный с распространением омикрон-штамма рост заболеваемости Covid-19 продолжается.

«Детей до 18 лет — 94 человека. Семьдесят два человека госпитализировано, 776 получают лечение на дому», — сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 453 человека. В Набережных Челнах выявлено 99 случаев болезни, в Нижнекамском районе — 54, а в Заинском — 43. Всего инфицированные обнаружены в 36 муниципалитетах региона.

По данным на 2 февраля 2021 года, всего с начала пандемии в республике официально подтверждены 50 490 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 39 465 жителей Татарстана, причем 117 излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 402 291 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 4002. Обеими дозами привиты 1 890 263 человека. При этом ревакцинированы пока только 193 416 жителей республики.