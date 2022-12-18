При обстреле Белгородской области погиб один человек и пострадали восемь

Сегодня при обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб один человек и пострадали восемь. Уточненными данными в своем Telegram-канале поделился руководитель региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, на попавшей под обстрел птицефабрике в Белгородском районе погиб один человек и еще один был ранен. Там «поврежден один корпус и несколько машин спецтехники».

Погибший не был жителем Белгородчины. Он приехал из Тамбова и «работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики», пояснил Гладков, выразив соболезнования его родным и близким.

Из восьми раненых семь доставлены в больницы, один из них находится в реанимации. «Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение», — добавил глава региона.

Ранее стало известно об одном погибшем и пяти пострадавших (в том числе четырех — в самом Белгороде). Стоит отметить, что по информации социальных сетей и Telegram-каналов жителей столицы области впервые начали предупреждать об обстреле по SMS.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, достаточно часто подвергаются обстрелам. В ноябре на Белгородчине началось возведение так называемой «засечной черты».

Фото: t.me/vvgladkov/.