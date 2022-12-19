При обстреле поселка в Белгородской области пострадали мужчина и женщина

Поселок Красная Яруга, центр приграничного Краснояружского района Белгородской области, подвергся обстрелу. Пострадали два человека, мужчина и женщина, написал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сначала губернатор сообщил, что в результате инцидента повреждено остекление в четырехэтажном многоквартирном доме и загорелись расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.

Позднее Гладков уточнил, что при обстреле есть двое пострадавших. «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — пояснил он.

Остекление повреждено не в одном, а в трех четырехэтажных домах. Пожар, по словам главы области, потушен, но «восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье по данным губернатора Вячеслава Гладкова при обстреле Белгородской области погиб один человек (в Белгородском районе) и пострадали еще восемь.