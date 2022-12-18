Жителям Белгорода впервые рассылают SMS об обстреле – их просят спуститься в укрытия

Сегодня над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его сведениям, на данный момент известно о четырех пострадавших, есть последствия на земле.

«Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», – написал Гладков.

Соцсети и телеграм-каналы пишут, что жителей города впервые начали предупреждать об обстреле. В скринах с смс-сообщениями, распространяющихся в пабликах, горожан призывают спуститься в подвал (укрытие).

Напомним, обстрелы приграничных регионов со стороны Украины ведутся почти с начала спецоперации, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Белгородской области и ряде других регионов по этой причине введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, в приграничных с Украиной регионах введен средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.