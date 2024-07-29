При крушении поезда Казань – Адлер пострадали не менее 16 жителей Татарстана

Как стало известно «Татар-информу», в результате схода вагонов поезда Казань – Адлер под Волгоградом пострадали не менее 16 жителей Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в поезде № 491 Казань – Адлер, который сегодня попал в ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области находились и жители Зеленодольского района, в том числе дети. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев.

Кроме того, в поезде находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 18 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин».

После инцидента на железнодорожном вокзале в Казани заработала мобильная приемная для родственников пассажиров поезда № 491. «Работниками Татарской транспортной прокуратуры на вокзале станции Казань – 1 осуществляется прием граждан из числа родственников пассажиров поезда», – сообщили в надзорном ведомстве.