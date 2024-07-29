Глава Зеленодольска пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим в ЧП с поездом

Власти Зеленодольского района готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев.

«В поезде № 491 Казань – Адлер, который сегодня попал в ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области находились и жители Зеленодольского района. В том числе дети. Идет сбор данных, мы на связи, вся необходимая поддержка будет оказана», – написал он в своем телеграм-канале.

ДТП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель «КамАЗа» грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.

В настоящее время известно, что состояние трех человек оценивается как тяжелое, всего госпитализированы 55 человек. В РЖД ранее заявили, что порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.