В поезде Казань – Адлер ехали школьники-танцоры из Челнов, они не пострадали

В сошедшем с рельсов поезде Казань – Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.

Установлено, что 18 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин».

По данным пресс-службы, пострадавших среди делегации нет. Они направлены в Котельников для временного размещения. Отмечается, что руководство республики находится на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области.

Напомним, что ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети. В результате около 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. Следователями возбуждено уголовное дело.