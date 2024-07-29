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На ж/д вокзале в Казани заработала мобильная приемная для родных пассажиров поезда №491
На железнодорожном вокзале в Казани заработала мобильная приемная для родственников пассажиров поезда № 491 сообщением Казань – Адлер, столкнувшегося с грузовиком на переезде в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
«Работниками Татарской транспортной прокуратуры на вокзале станции Казань – 1 осуществляется прием граждан из числа родственников пассажиров поезда», – сообщили в надзорном ведомстве. Прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Напомним, что ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель «КамАЗа» грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.
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