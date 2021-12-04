Президенты России и ЮАР обсудили вопросы противодействия новому штамму коронавируса

Объединить усилия по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» условились в ходе телефонного разговора президенты России и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Разговор состоялся сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой обсуждения глав двух государств также стало взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия ввела двухнедельный карантин для пребывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Всех татарстанцев, прилетевших из стран с риском завоза нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, обязательно тестируют на Covid-19.

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции. Выполнить поручение Правительство должно до 10 декабря.