Президент США заявил о подготовке украинской армии к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, заявил Президент США Джо Байден. Так он, в частности, объяснил наращивание поставок вооружения украинской армии, в том числе выделение танков Abrams.

«Чтобы освободить свою территорию, [ВСУ] должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – приводит ТАСС слова из обращения американского лидера, посвященного наращиванию военной помощи Украине.

Для контратак, по его словам, украинским военным «нужно улучшить возможности маневрировать на открытой местности». Он также добавил, что Киев нуждается в «прочном потенциале в долгосрочной перспективе», намекая на дальнейшие поставки вооружения.

Напомним, что в этом же обращении он объявил о выделении Украине 31 танка M1 Abrams. При этом ранее в Пентагоне заявляли, что их поставка не имеет смысла, так как танки дороги в обслуживании, а управление ими требует обучения.

На этот год власти США утвердили рекордный оборонный бюджет на $858 млрд. Из них $6 млрд предполагается выделить на сдерживание России в Европе, $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года, когда о ее начале объявил Президент Владимир Путин.