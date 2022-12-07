Рекордно большой оборонный бюджет США включает 6 млрд долларов на сдерживание России

Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год – он составит $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Из них $6 млрд предполагается выделить на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном документе.

«Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе», – говорится в проекте.

Также проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет, введение вторичных санкций, инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

В проект заложены средства, выделяемые на американскую разведку, новые самолеты, корабли, военные транспортные средства, а также на современные технологии. $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине – это на $500 млн долларов больше, чем в бюджетном запросе Белого дома.

Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.