Президент США Байден не исключил проведения встречи с Владимиром Путиным в январе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил возможность проведения личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В ходе общения с журналистами в штате Делавэр представители СМИ поинтересовались у американского лидера, будет ли он лично встречаться с Президентом России в первом месяце наступающего года. «Посмотрим», — сказал в ответ на это Байден.

По информации агентства «Рейтер», вопрос касался потенциальных переговоров руководителей двух стран 10 января.

До этого глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс рассказал, что власти США рассчитывают: намеченные на 10 января консультации с представителями РФ окажутся сосредоточены на вопросах стратегической стабильности.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января.