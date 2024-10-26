Президент Сербии про экономику России: Набиуллина – гений

Президент Сербии Александар Вучич восхитился стойкостью российской экономики, назвав главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину гением, подчеркивая ее профессионализм. Слова сербского лидера приводит ТАСС.

«Все время говорят о фантастической российской экономике. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений», - заявил Вучич.

Он отметил, что в еврозоне экономика растет на 0,6% в 2024-м, а в ЕС – на 0,85%, в Сербии темп роста экономики выше – 3,9%.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 21%. Причем глава регулятора Набиуллина допускает, что ставку могут поднять и выше. Что касается инфляции в России, то по итогам 2024-го она прогнозируется вдвое выше целевого показателя. Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, Центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику в 2025 году.