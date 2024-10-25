Центробанк допустил ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о необходимости ужесточить денежно-кредитную политику в 2025 году. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором ключевую ставку повысили до рекордного 21%.

«Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, регулятору потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году», — сказала Набиуллина.

В Банке России рассчитывают, что более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к целевым показателям. Пока регулятор не наблюдает признаков замедления — в сентябре темпы роста цен только ускорились.

Инфляционные ожидания населения, по словам Набиуллиной, достигли максимальных значений за этот год. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-й, теперь годовой прирост составляет 8–8,5% вместо 6,5–7%.