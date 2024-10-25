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Набиуллина: Инфляция в этом году будет вдвое выше цели
Годовая инфляция в 2024 году прогнозируется вдвое выше целевого показателя – 8-8,5%. Такие цифры назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«Мы сохраняем приверженность цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели», – сказала она.
Инфляция в 8-8,5% не означает, что механизм повышения ключевой ставки не работает. «Без ее повышения инфляция была бы намного больше», – пояснила глава Центробанка.
Сегодня Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Как сказала Набиуллина, вариант повышения ключевой ставки на заседании совета директоров в декабре не исключается. Также Центробанк допустил ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году
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