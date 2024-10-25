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Набиуллина допускает, что ключевая ставка в декабре станет выше 21%
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускает, что совет директоров на следующем заседании в декабре вновь примет решение о повышении ключевой ставки. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ.
«Вероятность, что [21%] станет пиком, нам сложно оценивать. Но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал: мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании», – сказала она на пресс-конференции.
На той же встрече с журналистами глава ЦБ заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше.
Также Набиуллина объяснила, зачем регулятор поднял ключевую ставку до рекордных значений в 21%.
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