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Экономика 25 октября 2024 16:33

Набиуллина допускает, что ключевая ставка в декабре станет выше 21%

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускает, что совет директоров на следующем заседании в декабре вновь примет решение о повышении ключевой ставки. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ.

«Вероятность, что [21%] станет пиком, нам сложно оценивать. Но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал: мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании», – сказала она на пресс-конференции.

На той же встрече с журналистами глава ЦБ заявила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше.

Также Набиуллина объяснила, зачем регулятор поднял ключевую ставку до рекордных значений в 21%.

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