Президент РТ дал поручение министрам и главам районов провести личные приемы инвалидов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании дал поручение руководству Минтруда РТ и других профильных ведомств, а также главам муниципалитетов ответственно подойти к проведению предстоящей Декады инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сначала Минниханов напомнил, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 по 10 декабря в Татарстане традиционно проводится приуроченная к этой дате Декада инвалидов.

«Органам государственной власти и местного самоуправления дано поручение по усилению мер поддержки людей с ограниченными возможностями и оказанию помощи, организации мероприятий в рамках предстоящей декады», — подчеркнул он.

По оценке Президента РТ, в республике за последние годы сделано многое для создания равных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Однако для устранения правовых, социальных, инфраструктурных барьеров нам предстоит сделать еще больше», — констатировал вместе с тем Рустам Минниханов.

В этом контексте Президент Татарстана поручил руководителям профильных министерств и главам муниципальных образований организовать рабочие встречи с представителями общественных организаций и личные приемы граждан с ограниченными возможностями — для рассмотрения и решения имеющихся проблемных вопросов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках Декады инвалидов в Казани организуют более 100 мероприятий, а в Нижнекамске — свыше 240. В столице Татарстана начата разработка квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья, в дальнейшем этот проект может быть растиражирован по всей республике.