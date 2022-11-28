В рамках Декады инвалидов в Казани проведут более ста мероприятий

Свыше сотни тематических мероприятий пройдет в татарстанской столице в рамках предстоящей Декады инвалидов. Организация событий находится в фокусе особого внимания городских властей, заявил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

Он поручил участникам совещания уделить максимальное содействие планам и мероприятиям в рамках предстоящей Декады инвалидов.

«Программа запланирована большая, более ста мероприятий. Учитывая сложности с мобильностью этой категории горожан, прошу особое внимание уделить вопросам организации мероприятий, продумать всё до мелочей», — отметил Ильсур Метшин.

С основным докладом по теме выступила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она напомнила, что ежегодно с 1 по 10 декабря в стране проходит Декада инвалидов, проведение которой стало доброй традицией. В Казани проживают более 82 тыс. инвалидов, среди которых около 5,6 тыс. детей. На протяжении последних лет создание инклюзивной городской среды в столице РТ находится среди приоритетных направлений.

«Мы изыскиваем собственные ресурсы и прилагаем усилия, чтобы у людей с ограничениями по здоровью было больше возможностей для передвижения по городу, образования и развития», — подчеркнула Сагитова.

Так, в Казани проводятся специализированные смены в детских лагерях, обучающие курсы для волонтеров, реализуется карта доступности городских объектов для инвалидов и маломобильных людей в виде Telegram-бота.

«На сегодня база данных Telegram-бота содержит информацию примерно о 700 объектов. Запущен сайт „Добрая Казань“, который содержит информацию обо всех досуговых, лечебных, реабилитационных и образовательных возможностях для людей с ОВЗ Казани», — рассказала докладчица.

Она добавила, что в районах города также были организованы инклюзивные досуговые центры. Не менее важной является и системная работа по адаптации объектов инфраструктуры, в том числе спортивных, для людей с ограничениями по здоровью.

«Планируется проведение 12 физкультурно-спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Среди них самым крупным будет праздник „Сильные духом“, который ежегодно проводится по пяти видам спорта. В этом году он состоится 6 декабря в спортивном комплексе „Триумф“», — уточнила Сагитова.

Она заверила, что системная инклюзивная работа также ведется в городских школах, библиотеках и культурных учреждениях Казани.

«Ежегодно из бюджета города выделяется материальная помощь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. По поручению мэра в этом году размер такой помощи был увеличен с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Она была оказана 312 семьям на сумму свыше 3 млн рублей», — заключила Гузель Сагитова.