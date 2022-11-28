Нижнекамск организует более 240 мероприятий во время Декады инвалидов

В Нижнекамске в Декаду инвалидов будет проведено более 240 различных мероприятий, большая часть которых направлена на устранение отношенческих барьеров, демонстрацию успехов и достижений взрослых и детей с ограничениями здоровья. О предстоящих событиях на деловом понедельнике рассказала начальник Управления соцзащиты Нижнекамского района Светлана Романова.

«Ежегодно на проведение мероприятий, акций, оказание дополнительной поддержки людям с ограниченными возможностями в рамках проведения Декады инвалидов затрачиваются немалые средства. Только из муниципального бюджета на эти цели будет выделено более 3 млн 220 тыс. рублей», — доложила спикер.

В Нижнекамске и сельских поселениях дети и взрослые примут участие в благотворительных акциях, будет организовано посещение на дому одиноких инвалидов, инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов, оказание посильной помощи учащимися школ, воспитанниками подростковых клубов, социальными работниками, представителями СТОС.

Парикмахерские предоставят свои услуги инвалидам по льготным ценам 1 и 2 декабря, а городская баня —1, 6, 7 и 8 декабря. 7 и 8 декабря жители Камских Полян с инвалидностью смогут бесплатно посетить баню, а 6 декабря — подстричься по льготным ценам.

Особое внимание будет уделено тяжелобольным немобильным инвалидам и детям-инвалидам города и района (всего таких 2760 человек). Им будет вручен подарочный сертификат.

Кроме того, 6 декабря в Центре занятости пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов, также 6 и 7 декабря будут проведены мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан с инвалидностью.

Итоговым мероприятием декады станет традиционный общегородской фестиваль и выставка художественно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», которые пройдут в Доме народного творчества. Гала-концерт фестиваля состоится 9 декабря в 13.00.

«Хочется искренне верить, что в Декаду инвалидов каждый житель нашего муниципального района проявит милосердие и великодушие, внимание и заботу по отношению к тем, кто в этом нуждается. В наших силах сделать мир равным для всех, комфортным и безопасным для людей с ограниченными возможностями здоровья», — заключила спикер.