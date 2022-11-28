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Ру Тат
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Общество
28 ноября 2022  12:15

В Казани начали разработку квартир для людей с ОВЗ

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В татарстанской столице появятся специальные типовые квартиры, приспособленные под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем проект может быть растиражирован по всей республике. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Докладчик отметил, что одним из острых вопросов остается обеспечение инвалидов жильем, учитывающим требования доступной среды. 

«В настоящее время в муниципальном жилищном фонде адаптированное жилье отсутствует. Начата работа над решением данного вопроса. Так, в техзадание на проектирование домов в [поселке] Юдино включено семь адаптированных квартир. В квартирах расширены дверные проемы, двери оснащены доводчиками, увеличены размеры санитарных узлов и холлов», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем такие типовые решения адаптированных квартир могут быть тиражированы и в других городах республики. 

#Деловой понедельник #доступная среда #инвалиды
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