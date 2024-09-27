Президент Республики Конго приедет на саммит БРИКС в Казани

Дени Сассу-Нгессо

Фото: kremlin.ru

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом рассказал конголезский министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Дени-Кристель Сассу-Нгессо, передает ТАСС.

«РФ организует саммит БРИКС в Казани, и Республика Конго будет представлена на этом мероприятии на самом высоком уровне», — заверил министр африканской страны.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.