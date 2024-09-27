Мэр Казани о бонусах БРИКС: Гости уедут, а новая инфраструктура останется нашим жителям

Уже в следующем месяце Казань будет принимать крупное международное событие — саммит БРИКС. Этой теме в послании Госсовету республики Раиса РТ Рустама Минниханова было уделено большое внимание. Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал журналистам, как столица Татарстана готовится к масштабному мероприятию.

«Мы провели огромную работу с нашими партнерами из федерального правительства, из Росконгресса. Безусловно, и в Правительстве республики нет никого, кто бы в этой работе не участвовал. Несмотря на то, что Казань и Татарстан имеют большой опыт проведения международных событий, такого плана события мы еще не проводили. Это все-таки политический саммит», — подчеркнул руководитель города.

Ильсур Метшин уточнил, что в дни проведения саммита БРИКС Казань примет более 30 глав делегаций государств, пять международных всемирных организаций, поэтому подготовка ведется на самом серьезном уровне.

«Я всегда говорю, надо делать так, как будто мы этим никогда не занимались. Тогда будут исключены все недочеты», — поделился опытом мэр.

При этом благодаря подготовке к БРИКС столица республики получит дополнительный плюс к городской инфраструктуре на совершенно другом уровне.

«Это и фасады домов, и сети коммуникации, и новое строительство дорог, парков, скверов, освещение. Обновление получит и наша гостиничная инфраструктура. Гости уедут, и все это останется нашим жителям и новым гостям столицы», — заключил Ильсур Метшин.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.