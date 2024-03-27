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Президент переходного периода Мали выразил Путину соболезнования в связи с терактом
Президент России Владимир Путина поговорил по телефону с Президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Собеседник российского лидера решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубочайшие соболезнования всем гражданам РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, лидеры стран обсудили шаги по укреплению российско-малийских связей в разных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и горнодобывающем секторе.
Гойта поблагодарил Путина за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива. Президенты также обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе и договорились о практическом взаимодействии на контртеррористическом треке.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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