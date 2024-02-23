Президент Нобоа: Эквадор отказался передать технику США из-за Украины

Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Фото: Национальное собрание Эквадора

Эквадор отказался от передачи старой советской военной техники Соединенным Штатам потому, что те планировали передать ее Украине. Об этом заявил эквадорский лидер Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN Español.

«Мы не хотим строить треугольник передачи вооружений (от Эквадора США, а от США — Украине — прим. Т-и)», — пояснил руководитель латиноамериканской страны.

«К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет сделано в связи с вооруженным конфликтом на Украине, мы не хотим быть его стороной», — добавил Нобоа.

По мнению Президента Эквадора, российская сторона «права» в своих претензиях из-за возможной передачи оружия Киеву. Он также упомянул, что Москва является третьим по важности торговым партнером Кито, а также подчеркнул, что его страна не готова нарушать какие-либо международные договоры.

Upd. (16.02): В конце января власти Эквадора анонсировали планы передать Штатам старое оружие советского производства взамен на новую технику. «<...> в соответствии с международными соглашениями нельзя передавать военную технику, но можно подобный металлолом», — замечал тогда эквадорский Президент.

Посольство РФ в Кито предупредило, что российская сторона расценит подобные действия как недружественный шаг и нарушение нейтралитета. На этом фоне Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора, объяснив это обнаружением в плодах мухи-горбатки.

Впрочем, 16 февраля после получения технического обоснования от эквадорской стороны глава Россельхознадзора Сергей Данкверт проинформировал, что с пяти компаний сняты ограничения. На следующий день, 17 февраля, российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил, что власти страны после его встречи с Нобоа передумали отправлять технику в США.

Позднее министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд заявила, что страна не станет отправлять военную технику Украине, так как та участвует в вооруженном противостоянии.