Эквадор отказался от поставок военной техники Украине

Эквадор не станет отправлять военную технику Украине, так как она участвует в вооруженном противостоянии. Об этом заявила министр иностранных дел латиноамериканской страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии Национального собрания Эквадора, пишет газета El Universo.

По словам дипломата, глава государства Даниэль Нобоа «дал четкое указание» не поставлять военную технику странам, вовлеченным в «международный вооруженный конфликт».

В конце января власти Эквадора анонсировали планы передать Соединенным Штатам старое оружие советского производства взамен на новую технику, чтобы те передали его Украине.

«Мы доказали, что это металлолом, и в соответствии с международными соглашениями нельзя передавать военную технику, но можно подобный металлолом», — замечал тогда в связи с этим Нобоа.

Посольство РФ в Кито предупредило, что российская сторона расценит подобные действия как недружественный шаг и нарушение заявленного Эквадором нейтралитета.

На фоне дипломатического конфликта Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это обнаружением в плодах мухи-горбатки, личинки которой являются переносчиками холеры.

Впрочем, 16 февраля после получения технического обоснования от эквадорской стороны руководитель ведомства Сергей Данкверт проинформировал, что с пяти компаний сняты ограничения.

На следующий день, 17 февраля, российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил, что власти страны передумали отправлять военную технику в США. Он уточнил, что решение было изменено после его встречи с Нобоа.