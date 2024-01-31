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Эквадор планирует передать США российскую военную технику в обмен на новое оборудование
Эквадор планирует обменять с Соединёнными Штатами военную технику российского производства на новое оборудование, несмотря на протест РФ. Об этом заявил Президент Даниэль Нобоа, передает ТАСС.
«Мы доказали, что это металлолом, и в соответствии с международными соглашениями нельзя передавать военную технику, но можно подобный металлолом», — утверждает Нобоа.
Он добавил, что страна «продолжит сделку в любом случае».
Ранее в январе Президент Эквадора сообщил, что передаст Штатам технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в 200 млн долларов. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила, что договор о военном сотрудничестве между российским и эквадорским правительствами допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ.
Год назад глава Южного командования ВС Штатов генерал Лора Ричардсон заявила, что Венесуэла, Куба, Никарагуа и еще 6 стран Латинской Америки имеют российское вооружение, и Вашингтон работает над тем, чтобы «заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине».
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