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Россельхознадзор разрешил возобновить экспорт бананов из Эквадора
В России отменен частичный запрет на ввоз бананов из Эквадора. Ограничения сняты с пяти компаний, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире канала «Россия 24».
Одобрение на возобновление ввоза дано под гарантии надзорных служб Эквадора.
Напомним, что ранее поставки были запрещены из-за обнаружения в бананах мухи-горбатки — переносчика холеры. Подобные случаи выявлялись с 2018 года, и в феврале было решено запретить пяти эквадорским компаниям экспорт продукции.
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