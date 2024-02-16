Россельхознадзор разрешил возобновить экспорт бананов из Эквадора

В России отменен частичный запрет на ввоз бананов из Эквадора. Ограничения сняты с пяти компаний, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире канала «Россия 24».

Одобрение на возобновление ввоза дано под гарантии надзорных служб Эквадора.

Напомним, что ранее поставки были запрещены из-за обнаружения в бананах мухи-горбатки — переносчика холеры. Подобные случаи выявлялись с 2018 года, и в феврале было решено запретить пяти эквадорским компаниям экспорт продукции.