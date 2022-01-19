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Политика
19 января 2022  16:42

Путин: Товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 38%

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В прошлом году товарооборот между Россией и Ираном вырос на 38%, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на пандемию, между РФ и Ираном наблюдается рост товарооборота, в прошлом году он увеличился на 38%», – сказал Путин. 

Раиси сегодня прибыл в Москву по официальному приглашению российского лидера. 20 января Президент Ирана выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на  встрече президентов будет проведена «инвентаризация» всей повестки дня диалога двух стран.

 

#Владимир Путин #Эбрахим Раиси #Иран
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