МИД: Путин и Раиси проведут «инвентаризацию» диалога России и Ирана

На предстоящей встрече Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Эбрахим Раиси проведут «инвентаризацию» всей повестки дня диалога двух стран. Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова сообщает ТАСС.

«Значение [визита президента Ирана в Россию] прежде всего в необходимости провести „инвентаризацию“ всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, [чтобы] понять, насколько мы обеспечиваем преемственность и на каких направлениях, — заявил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. — В двустороннем плане по экономическим делам очень богатая повестка дня, но, как всегда, когда много проектов совместных, необходимо больше внимания к деталям».

Лавров заметил, что предстоящий визит Раиси в Россию очень важен, так как поможет восстановить очные переговоры первых лиц государств, прерванные на время пандемии Covid-19. К тому же личные встречи, как правило, более продуктивны в сравнении с телефонными переговорами, «разговором, не видя друг друга».

«У нас есть и вопросы, связанные с международной политикой: это и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, это и в целом ситуация в Персидском заливе, это и наша совместная работа в ООН и в других международных организациях, включая, в частности, Организацию по запрещению химического оружия», — добавил глава российского МИД.

В заключение он подчеркнул, что Иран по-прежнему остается для России «частью общей команды», которая стоит на страже принципов международного права и универсальных договоренностей.