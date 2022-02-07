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Политика
7 февраля 2022  17:42

Президент Франции прибыл в Россию на встречу с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Видеофрагмент, на котором он сходит с трапа самолета, был опубликован в Telegram-канале RT. 

Ранее обозреватель французского канала BFMTV Патрик Сос сообщил о том, что Макрон вылетел в Россию с небольшим опозданием.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал визит Президента Франции в Москву 7 февраля. Затем Макрон отправится в Киев.

Песков отметил, что ключевой темой предстоящей встречи лидеров двух стран станет растущая напряженность в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #россия и франция
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