Песков: Главной темой разговора Путина с Макроном будет напряженная ситуация в Европе

Ключевой темой предстоящих переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона будет растущая напряженность в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее Кремль анонсировал визит Президента Франции в Москву 7 февраля. Затем Макрон отправится в Киев.

Переговоры лидеров двух стран должны начаться после 17.00 (по московскому времени), затем они продолжат общение во время рабочего обеда и проведут совместную пресс-конференцию.

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России — все, что связано с этими основными проблемами», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что обсуждения российского проекта «Северный поток — 2» в основной повестке встречи нет.

Песков подчеркнул, что в Кремле не ждут каких-то решительных переломов в отношениях России и Франции после переговоров, так как ситуация на сегодняшний день слишком сложная.