Путин встретится с Президентом Франции в Москве 7 февраля

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры 7 февраля в Москве, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что главы двух государств также проведут совместную пресс-конференцию.

«Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция», — сказал Представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что на 15 февраля у российского лидера запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибудет в Москву с визитом.